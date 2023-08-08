Тимур Кораблін близький до того, аби перебратися на Закарпаття задля отримання ігрової практики.

Півзахисник Кривбаса Тимур Кораблін може продовжити кар'єру в Минаї, повідомляє Sport.ua.

Рибалка зазнав серйозної травми і поки не допоможе ЛНЗ – джерело озвучило терміни відновлення зіркового хавбека

21-річний хавбек вже прибув у розташування закарпатської команди. Якщо оглядини будуть успішними, то найімовірніше, йтиметься про виступи за Минай на правах оренди.

Нагадаємо, Кораблін – вихованець запорізького Металурга. У Кривбасі він з липня 2022 року. Минулого сезону провів за команду Юрія Вернидуба 11 матчів, в яких забив 1 гол. Його контракт з криворіжцями чинний до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює його у 150 тисяч євро.

До слова, Минай після 2-х турів йде у турнірній таблиці УПЛ останнім.

ЛНЗ здобув дебютну перемогу в УПЛ, розгромивши Минай на виїзді