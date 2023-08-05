Минай и ЛНЗ продемонстрировали очень симпатичный футбол в 1-м туре, смело прессингуя и работая в высоком темпе. Ожидалось, что в личной встрече эти команды продемонстрируют яркую игру, богатую на острые моменты. Какие же мы были наивны...

Нельзя сказать, что в матче вообще не было на что посмотреть. В чатике руховского УПЛ-ТВ болельщики требовали чаще показывать очаровательную Софию Причину – четвертую арбитриню. Кроме того, альтернативный пул порадовал мухой на камере.

Был и эпизод, который напугал фанатов. На 29-й минуте в трансляцию прорвался неистовый крик, а затем режиссеры показали карету скорой. Кому-то на трибунах стало плохо. Желаем здоровья человеку.

Интересно, что параллельно с трансляцией на руховском УПЛ-ТВ игру транслировал пиратский канал – хотя с нынешней ситуацией на рынке трудно понять, кто является нелегалом, а кто развивает альтернативный телепул. Тем не менее, лайв на УПЛ-ТВ уступал по количеству зрителей.

Український футбол - він такий загадковий.



Матч Минай - ЛНЗ в ютубі на піратській трансляції дивляться на дві тисячі глядачів більше за офіційну.



А хто сказав, що так не можна? pic.twitter.com/zI4d4FbWKh — Volodymyr Harets (@VHarets) August 5, 2023

Здоровье в этой игре было нужно как футболистам, так и фанам. В Ужгороде стояла 33-градусная жара, поэтому скорости на поле были минимальными, а моментов практически не возникало. До 44-й минуты можно вспомнить только атаку ЛНЗ с проникающим пасом на правый край штрафной – Прядун должен был расстреливать ворота, но сделал три касания и неуклюже пробил мимо.

На перерыв команды должны были уйти при нулях на табло, однако неожиданно черкащане открыли счет. Центрбек Муравский дал диагональ на правый фланг, фулбек Стасюк принял ее и сбросил мяч Бойко, а Виталий метров с 25-ти бахнул в ближний угол – 0:1!

Минай сразу же забил в ответ, однако взятие ворот отменили из-за офсайда.

На перерыв команды отправились при минимальном преимуществе ЛНЗ. Владимир Шаран вынужден был провести замены, сняв с пробега Кравчука и Вишневского. На поле появились Панасенко и Гечев, в результате чего закарпатцы перестроились на схему 4-5-1.

Это отнюдь не помогло. Старт второго тайма остался за черкасчанами. Уже на 51-й минуте Прядун ворвался на правый край штрафной и выстрелил в голкипера, а на 54-й он же удвоил преимущество ЛНЗ. Тищенко выполнил заброс за спину Дмитруку, тот ошибся под давлением и дал пробить Савину в падении, а мяч попал в стойку – Прядун же сыграл на добивании. 0:2.

Минай пытался спастись, однако хорошую игру на линии продемонстрировал голкипер Пеньков. Он парировал хороший удар от Твердохлиба с правого края штрафной, а также вытащил замыкание навеса с углового в исполнении Голуба. Впрочем, чего-то большего закарпатцы не создали.

ЛНЗ тоже не впечатлял, но на 79-й минуте гости шокировали команду Владимира Шарана. Минайцы пошли вперед, потеряли мяч и получили контрвыпад – Ныч сбросил вынос точно на ход Пасичу, а Геннадий запустил передачу под рывок Наумцу один на один. 3:0. Сработали замены Александра Ковпака, ведь эти три футболиста появились после перерыва.

Голуб мог забить гол престижа на последних секундах. Собственно, он это и сделал, но его не засчитали из-за офсайда. В итоге, финальный свисток зафиксировал разгром Миная со счетом 0:3. ЛНЗ празднует дебютную победу в УПЛ!

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