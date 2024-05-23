Заря ведет переговоры с Богданом Бутко и Вячеславом Чурко о продолжении сотрудничества, сообщает ТаТоТаке.

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Отмечается, что луганчане предложили обоим контракты на улучшенных условиях. Интересно, что соглашения Бутко и Чурка подходили к концу этим летом. К слову, в марте СМИ сообщали, якобы обоих игроков отчислили из команды, поскольку устроили бунт в команде, результатом чего стало то, что на игру с Динамо вышел резерв. После этого и Бутко, и Чурко сыграли еще не один матч за Зарю.

Отметим, что Бутко в этом сезоне сыграл в 14 матчах за луганчан, записав в свой актив 2 ассиста. Чурко в этой кампании провел за Зарю 24 поединка, отметившись 3 результативными передачами.

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