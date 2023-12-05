Минай у другій частині сезону буде виправляти катастрофічне становище зі зовсім іншим набором гравців.

Перед відпусткою закарпатці попрощаються з великою групою гравців, повідомляє Sport.ua.

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Перші дві жертви чистки вже відомі. Сьогодні за обопільною згодою сторін було розірвано контракти з півзахисником Сергієм Панасенком та воротарем Олександром Бандурою, який носив капітанську пов'язку. Завтра (6 грудня) до цієї компанії можуть приєднатися ще 8 гравців. Минай не гратиме до кінця року, оскільки матч з ЛНЗ було вирішено перенести на весну.

Нагадаємо, закарпатці посідають останню сходинку УПЛ, відстаючи від зони перехідних матчів на 6 очок. Нещодавно клуб замінив головного тренера Володимира Шарана на Желько Любеновіча.

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