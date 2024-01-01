Даниил Голуб уже в ближайшее время может сменить клубную прописку.

Черноморец стремится подписать форварда Миная Даниила Голуба, сообщает Sport.ua.

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По информации источника, 20-летнего нападающего лично хочет видеть в своей команде Роман Григорчук. "Моряки" пытались переманить футболиста еще летом, но не смогли договориться об условиях сделки.

Отмечается, что Минай отпустит игрока в статусе свободного агента, хотя его контракт действовал до конца сезона. Ожидается, что Даниил подпишет с одесситами контракт в начале года и поедет с командой на сборы в Турцию.

Напомним, Голуб – уроженец Донецкой области. Юношей играл за Шахтер и Мариуполь. На профессиональном уровне дебютировал за Ингулец в 2020 году. В Минай перешел из Колоса в августе 2021-го. В текущем сезоне провел за "лис" 5 матчей (4 в УПЛ и 1 в Кубке Украины), результативными действиями не отличался. Transfermarkt оценивает его в 150 тысяч евро.

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