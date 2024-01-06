"Пока что Бандуры и Немчанинова у нас в команде нет. Когда завершился осенний отрезок чемпионата, обоим этим исполнителям, как и еще нескольким ушедшим из клуба, я предлагал продолжить сотрудничество.

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Однако, они решили покинуть Минай с целью трудоустройства в другом месте. Если у обоих или у кого-то из них возникнет желание вернуться в нашу команду, то лично я буду не против. Все остальное – в компетенции руководства клуба", – сказал Любенович в комментарии UA-Футбол.

Напомним, ранее журналист Игорь Семйон в своем Telegram-канале сообщил, что Дмитрий Немчанинов, который ушел из команды, потому что не принял условия руководства клуба по уменьшению зарплаты на 45 процентов, может вернуться. Найти для себя приемлемые варианты продолжения карьеры 33-летний защитник пока не может, поэтому существует вероятность его камбэка в Минай. То же касается и 37-летнего голкипера Александра Бандуры.

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