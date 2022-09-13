Минай – Львов: УПЛ сообщила дату и время перенесенного матча
Отмененный поединок первого тура украинской Премьер-лиги между львовской и закарпатской командами состоится в скором времени.
Перенесенный поединок состоится 25 сентября в 13:00 по киевскому времени, сообщает официальный сайт лиги. Будет транслировать матч Setanta Sports.
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Ранее противостояние против Миная в первом туре чемпионата Украины Львов попросил перенести из-за недобора игроков. Закарпатцы пошли навстречу.
Сейчас Минай имеет в своем активе 4 зачетных балла и идет 9-м в турнирной таблице УПЛ. Львов набрал всего одно очко, поэтому расположился на 14 строчке.
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