Отмененный поединок первого тура украинской Премьер-лиги между львовской и закарпатской командами состоится в скором времени.

Перенесенный поединок состоится 25 сентября в 13:00 по киевскому времени, сообщает официальный сайт лиги . Будет транслировать матч Setanta Sports.

Шаран доволен исторической победой Миная в УПЛ

Ранее противостояние против Миная в первом туре чемпионата Украины Львов попросил перенести из-за недобора игроков. Закарпатцы пошли навстречу.

Сейчас Минай имеет в своем активе 4 зачетных балла и идет 9-м в турнирной таблице УПЛ. Львов набрал всего одно очко, поэтому расположился на 14 строчке.