Команда Луческу впервые в истории проиграла 5 подряд поединков во всех турнирах, поэтому стремилась набрать первые очки в УПЛ 2022/23 и выбраться из необычного для себя последнего места. Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Львов на "Футбол 24", стартовал в 17:00. Соперник подходил для реабилитации. Киевский клуб обыгрывал муниципалов 10 раз, а терял очки только дома в 2018-м, когда проиграл еще с Хацкевичем. Львовяне набрали только 2 балла за предыдущие 4 официальных поединка, начав безвыигрышную серию еще в прошлом чемпионате. Первого удара в этой игре пришлось ждать до 15 минуты. Динамовцы быстро разыграли штрафной, Цыганков нацелено подал, Бурда пробил над перекладиной метров с 10. Львовяне ответили отчаянной попыткой издалека – круглый после блока защитников спокойно прилетел в руки Бойко, подменяющему травмированного Бущана.

Динамо – Львов: онлайн-трансляция матча – Луческу сменил половину состава

Гармаш не без помощи фартового рикошета эффектным наскоком проскочил двух соперников со своей половины до чужой штрафной. У Динамо было большинство в атаке, открывались перспективы перед обнаженной защитой соперника, но Денис слишком поверил в свой гений и отдал не самый лучший пас, который легко перехватили. Несколько интересных переводов на противоположный фланг от Кабаева, но развить эти замыслы не удается. В целом же правый фланг киевлян сегодня настолько доминирует в активности, что туда смещается даже вынужденно играющий центрфорварда Гармаш.

Тайм, полон страданий. Недоволен Луческу. Вивчаренко и Бурда за какую-то минуту дважды в простых ситуациях ошибаются в передачах. Но вот первая осмысленная комбинация и премьерное попадание в створ ворот – сразу гол. На 33-й минуте Бурда сыграл на опережение в центре поля. Сидорчук мгновенно перевел вперед. Гармаш на этот раз не мудрствовал, а отдал в темп направо. Цыганков из полуфланга беспрепятственно покатил, Буяльский идеально выдержал офсайдную линию и в касание мастерски исполнил.

Киевляне играли очень экономно, стараясь не рисковать лишний раз. После гола Буяльского за 30 минут зрители увидели всего 1 удар. Львов традиционно издалека пытался найти хоть какую-то щель – Бойко снова не почувствовал проблем. На 61-й Тымчика с Вивчаренко заменили Караваев и Кендзера. Именно Александр пробивал на подборе после прохода Кабаева. Сработал блок защитников. Все тот же Кабаев мощно и прицельно выстрелил метров с 25, Ильющенков справился не без проблем.

Стремительная атака Динамо после совместного отбора Дубинчака и Сидорчука. Буяльский и Цыганков закрутили карусель... на левом фланге, Гармаш сбросил головой, а удар Кабаева метров 10 успели заблокировать защитники. Практически с той же позиции пробивал Буяльский, но на этот раз подвела техника исполнения. Цыганков разыграл стандарт, Караваев прострелил – все было на уровне этой атаки вплоть до последнего мазка. Кабаев еще раз убрал финтом защитника и пробил с дальней дистанции, набивая статистику сейвов Ильющенкову.

Неплохо разыгрывали киевляне после того, как подловили соперников на ошибке возле их штрафной. Ванат, заменивший Гармаша, грубо врезался в голкипера Львова. Страдает Ильющенков, которому понадобилась заморозка плеча, желтая для молодого динамовца. Луческу экспрессивно на что-то реагирует в последние секунды встречи, хотя спокойствие его команды в этой игре сегодняшний соперник просто не в состоянии прервать.

Достаточно нервно выбивает Бойко, но львовяне не способны воспользоваться этой подборкой на чужой половине, ведь надежно страхуют полевые игроки Динамо, а самим номинальным гостям не хватает мастерства и понимания, как приблизиться к воротам. Буяльский принес победу с паса Цыганкова. В четверг против Фенера Виктор отмечался после ассиста Виталия. Герои Динамо снова те же, только роли другие. Динамо набирает 3 очка и выходит на 10 место. Львов с 1 баллом за 3 тура остается в зоне вылета.

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