Скасований поєдинок першого туру української Прем'єр-ліги між львівською та закарпатською командами відбудеться незабаром.

Перенесений двобій відбудеться 25 вересня о 13:00 за київським часом, повідомляє офіційний сайт ліги. Транслюватиме матч Setanta Sports.

Шаран задоволений історичною перемогою Миная в УПЛ

Раніше протистояння проти Миная у першому турі чемпіонату України Львів попросив перенести через недобір гравців. Закарпатці пішли назустріч.

Наразі "лисиці" мають у своєму активі 4 залікові бали та йдуть 9-ми у турнірній таблиці УПЛ. Львів набрав лише одне очко, тому розташувався на 14 сходинці.

Динамо обіграло Львів у матчі УПЛ – старі герої помінялися місцями і перервали історичну серію поразок киян