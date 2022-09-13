Минай – Львів: УПЛ повідомила дату і час перенесеного матчу
18:16 - Читать на русском
Скасований поєдинок першого туру української Прем'єр-ліги між львівською та закарпатською командами відбудеться незабаром.
Перенесений двобій відбудеться 25 вересня о 13:00 за київським часом, повідомляє офіційний сайт ліги. Транслюватиме матч Setanta Sports.
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Раніше протистояння проти Миная у першому турі чемпіонату України Львів попросив перенести через недобір гравців. Закарпатці пішли назустріч.
Наразі "лисиці" мають у своєму активі 4 залікові бали та йдуть 9-ми у турнірній таблиці УПЛ. Львів набрав лише одне очко, тому розташувався на 14 сходинці.
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