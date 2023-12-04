"Сейчас будет куча вони по матчу Минай – Динамо. Просьба к журналистам не забывать, что в Ужгороде есть стадион со светом и подогревом, построенный футбольным клубом Говерла.

"Игроки Динамо просто переоделись и покинули стадион": представитель Миная объяснил, почему матч УПЛ пришлось перенести

И УАФ должна сама думать как, где и когда проводить матчи. Клубы – заложники ситуации", – написал Шуфрич-младший на своей странице в социальной сети Твиттер (ныне – Х).

Напомним, поединок 16-го тура УПЛ между Минаем и Динамо был прерван уже на 2-й минуте из-за воздушной тревоги по всей территории Украины. После ее завершения игру не смогли продолжить – на стадионе отсутствует искусственное освещение. Новая дата матча будет определена позже.

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