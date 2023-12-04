Закарпатський клуб уникнув технічної поразки у матчі 16-го туру УПЛ проти Динамо.

Поєдинок 16-го туру чемпіонату України між Минаєм та Динамо офіційно перенесено на пізніший термін, повідомляє прес-служба "лисів".

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Закарпатський клуб отримав від української Прем'єр-ліги відповідний лист з вищевказаною інформацією. Дата та час проведення матчу будуть визначені Дирекцією УПЛ додатково.

Нагадаємо, поєдинок між Минаєм та Динамо мав відбутися у неділю, 3 грудня, о 13:00. Головний арбітр зустрічі Олександр Шандор забрав команди з поля на 64-й секунді через оголошення повітряної тривоги. Оскільки вимушена пауза через загрозу ракетного обстрілу тривала понад годину, згідно з регламентом, сторони ухвалили рішення про перенесення гри на пізніший термін.

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