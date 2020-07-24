Милинкович-Савич сделал однозначное заявление относительно своего будущего – звезду Лацио сватали в Реал и ПСЖ

"Моя цель с первого дня состояла в том, чтобы играть в Лиге чемпионов с Лацио, и теперь мы наконец достигли этого.

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Я счастлив здесь, мои мысли сосредоточены на Лацио, у меня есть контракт на много лет, и поэтому... я остаюсь. Мой агент позаботится обо всем остальном", – цитирует Милинковича-Савича Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

К слову, серб провел 40 матчей в текущем сезоне, отличился 7 голами и 7 ассистами. Пресса связывала лидера Лацио с Реалом и ПСЖ, которые якобы готовы были заплатить 60 млн евро.

Лацио дома победил Кальяри и гарантировал место в ЛЧ, Ювентус проиграл Удинезе и не стал досрочным чемпионом