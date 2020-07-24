toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
ДИНАМО КИЕВ МИРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Милинкович-Савич сделал однозначное заявление относительно своего будущего – звезду Лацио сватали в Реал и ПСЖ

17:55 - Читати українською
Милинкович-Савич сделал однозначное заявление относительно своего будущего – звезду Лацио сватали в Реал и ПСЖ
Сергей Милинкович-Савич / Getty Images

Хавбек Лацио Сергей Милинкович-Савич определился с планами на следующий сезон.

"Моя цель с первого дня состояла в том, чтобы играть в Лиге чемпионов с Лацио, и теперь мы наконец достигли этого.

Интер готов отдать Манчестер Юнайтед вице-чемпиона мира в обмен на Санчеса

Я счастлив здесь, мои мысли сосредоточены на Лацио, у меня есть контракт на много лет, и поэтому... я остаюсь. Мой агент позаботится обо всем остальном", – цитирует Милинковича-Савича Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

К слову, серб провел 40 матчей в текущем сезоне, отличился 7 голами и 7 ассистами. Пресса связывала лидера Лацио с Реалом и ПСЖ, которые якобы готовы были заплатить 60 млн евро.

Лацио дома победил Кальяри и гарантировал место в ЛЧ, Ювентус проиграл Удинезе и не стал досрочным чемпионом

blog_ava
Супряга может переехать в Италию – форвардом Динамо занимается агент, который устроил трансфер Малиновского
15:47
8548
Теги
Италия Сергей Сергей Милинкович-Савич Лацио Лацио Реал Мадрид Реал Мадрид ПСЖ ПСЖ
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
10
мин
ПСЖ
22:00
Сент-Этьен
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук