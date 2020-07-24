Мілінковіч-Савіч зробив однозначну заяву щодо свого майбутнього – зірку Лаціо сватали в Реал та ПСЖ

"Моя ціль з першого дня полягала в тому, щоб грати в Лізі чемпіонів з Лаціо, і тепер ми нарешті досягли цього.

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Я щасливий тут, мої думки зосереджені на Лаціо, у мене є контракт на багато років, і тому... я залишаюся. Мій агент подбає про все інше", – цитує Мілінковіча-Савіча Football Italia з посиланням на Sky Sport Italia.

До слова, серб провів 40 матчів у поточному сезоні, відзначився 7 голами та 7 асистами. Преса пов'язувала лідера Лаціо з Реалом та ПСЖ, які нібито готові були заплатити 60 млн євро.

Лаціо вдома переміг Кальярі та гарантував місце в ЛЧ, Ювентус програв Удінезе й не став достроковим чемпіоном