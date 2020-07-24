Интер готов отдать Манчестер Юнайтед вице-чемпиона мира в обмен на Санчеса

Итальянский и английский гранды работают над обменом Санчес-Перишич, утверждает Calciomercato.

Манчестер Сити хочет подписать Санчеса – "горожане" уже контактируют с агентами звезды Интера

Наставник "нерадзурри" Антонио Конте доволен игрой чилийского нападающего и желает оформить его полноценный трансфер. В свою очередь на хорвата в Интере не рассчитывают, поэтому надеются использовать его в сделке по Санчесу. В период работы с МЮ Жозе Моуринью манкунианцы уже проявляли интерес к Перишичу, однако тогда не смогли уговорить миланцев продать вице-чемпиона мира в АПЛ.

В сезоне 2019/20 Алексис Санчес провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 10 результативных передач. Зато в активе Ивана Перишича 31 матч за Баварию в различных соревнованиях, в которых он отметился 6-ю голами и оформил 10 ассистов.

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