Лацио дома победил Кальяри и гарантировал место в ЛЧ, Ювентус проиграл Удинезе и не стал досрочным чемпионом

Чемпионат Италии 2019/20, 35-й тур

Удинезе – Ювентус – 2:1

Голы: Нестеровски, 52, Фофана, 90+2 – Де Лигт, 42

Лацио – Кальяри – 2:1

Голы: Милинкович-Савич, 47, Иммобиле, 60 – Симеоне, 45

Ювентус в случае победы над Удинезе оторвался бы от второго места, которое занимает Аталанта, на девять очков за три тура до финиша первенства и при превосходстве в личных встречах. Это означало досрочное чемпионство, но фриульцы не собирались выполнять роль статиста. Пропустив в конце первого тайма в результате точного удара Де Лигта с отскока, они отыгрались на старте второго – это Нестеровски в падении замкнул подачу Семы. В компенсированное же время Фофана, прорвавшись сквозь Сандро и эффектно переиграв Де Лигта один-в-один, пробил в дальний угол, установив окончательный счёт встречи – 2:1.

Лацио дома принимал Кальяри, пропустив шикарный гол со штрафного от Жоао Педро уже на 3-й минуте – впрочем, его отменили, ведь арбитр назначал свободный удар, а не штрафной. Выйти вперёд островитянам удалось на 45-й минуте после удара Симеоне с линии штрафной с рикошетом, однако во втором тайме римляне перевернули ход встречи. На 47-й минуте Милинкович-Савич шикарным ударом метров с 22-х попал точно в правую девятку, а на 60-й Иммобиле с паса Альберто вышел один на один с голкипером – 2:1. Этот гол оказался победным.

Таким образом, досрочное Скудетто туринцев откладывается до следующих туров. У "Старой синьоры" в активе 80 очков, а Аталанта отстаёт всего на шесть. Лацио теперь имеет 72 пункта и отрыв в 11 очков от Ромы, что гарантирует "орлам" место в ЛЧ. Удинезе набрал 39 зачётных баллов и поднялся на пятнадцатую строчку в турнирной таблице, а Кальяри, имея 42, остался тринадцатым.

Аталанта – Болонья: Малиновский в топе худших и без тренера на Милан, риск потерять палец, двойник звезды Динамо