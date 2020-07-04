Милевский заработал пенальти и спас Динамо Брест от сенсационного поражения аутсайдеру – видеообзор матча

Чемпион Беларуси на последних минутах спас ничью с предпоследней командой лиги – Смолевичами. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Чемпионат Беларуси, 2019/20, 16-й тур

Смолевичи – Динамо Брест – 3:3

Голы: Вакулич, 48, Мухамедов, 56 (пен.), Бутаревич, 79 – Жевнеров, 3 (аг.), Павловец, 42, Гордейчук, 81 (пен.)

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Еще до перерыва динамовцы обеспечили себе комфортное преимущество, ведя в счете 2:0. Однако все перевернулось после отдыха. Скромные Смолевичи забили трижды и в воздухе запахло сенсацией.

Судьбу матча спас лидер брестчан Артем Милевский. Именно украинский легионер за несколько минут до окончания матча заработал для своей команды пенальти, который спас Динамо от позорного поражения. Как следствие, боевая ничья, которая оставила подопечных Сергея Ковальчука на четвертой строчке.

К слову, еще двое украинцей – Александр Нойок и Евгений Хачериди – не попали даже в запас: первый находится в больнице с пневмонией, у второго – подозрение на коронавирус.

Динамо Брест с Милевским на последних минутах спасло ничью в матче с аутсайдером чемпионата