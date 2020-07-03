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Динамо Брест с Милевским на последних минутах спасло ничью в матче с аутсайдером чемпионата

3 июля 21:20 - Читати українською
Динамо Брест с Милевским на последних минутах спасло ничью в матче с аутсайдером чемпионата
Смолевичи – Динамо Брест – 3:3 / Инстаграм ФК Смолевичи

В матче 16-го тура белорусской Высшей лиги Смолевичи на своем поле дали бой брестскому Динамо. Счет и отчет о матче читайте на "Футол 24".

Чемпионат Беларуси, 2019/20, 16-й тур

Смолевичи – Динамо Брест – 3:3

Голы: Вакулич, 48, Мухамедов, 56 (пен.), Бутаревич, 79 – Жевнеров, 3 (аг.), Павловец, 42, Гордийчук, 81 (пен.)

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Динамо в случае успеха могло вплотную приблизиться к лидеру чемпионата – БАТЭ. Подопечные Сергея Ковальчука сразу взялись за дело и уже на первых минутах заставили ошибиться защитников соперника – Эдуард Жевнерова срезал мяч в собственные ворота. Под конец тайма преимущество гостей удвоил Александр Павловец и Динамо ушло на перерыв с комфортным преимуществом в счете.

Сразу после отдыха Смолевичи усилиями Алексея Вакулича один гол отыграли, а затем с пенальти забили второй и восстановили статус-кво. На 79-й минуте запахло сенсацией – один из аутсайдеров белорусского первенства в третий раз поразил ворота чемпиона. Но уже через две минуты брестчане получили право на пенальти и смогли сравнять. Как следствие, боевая ничья, которая оставила Динамо на четвертой строчке.

К слову, весь матч за брестскую команду провел наш Артем Милевский. Еще двое украинцев – Александр Нойок и Евгений Хачериди – не попали даже в запас: первый находится в больнице с пневмонией, у другого – подозрение на коронавирус.

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Украинцы за рубежом Мир Артем Артем Милевский Беларусь Динамо Брест Динамо Брест Смолевичи Смолевичи Евгений Евгений Хачериди Олександр Олександр Нойок коронавирус
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