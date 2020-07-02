Нойок попал в больницу – в Динамо Брест подозревают вспышку коронавируса

Украинский легионер белорусского клуба Александр Нойок госпитализирован с неприятным диагнозом.

Несколько игроков брестского Динамо заразились коронавирусом, сообщает канал "Родны футбол. Футбол Беларусi" в социальной сети Telegram.

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На данный момент известно, что как минимум у трех футболистов подозрение на COVID-19. Один из лидеров команды Александр Нойок в данный момент находится в больнице с пневмонией. Точной информации о других больных в команде пока нет.

Напомним, Динамо после 15 туров занимает в турнирной таблице чемпионата Беларуси шестое место, набрав 25 очков. От лидера первенства – БАТЭ – их отделяет пять пунктов.

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