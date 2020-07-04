Мілевський заробив пенальті і врятував Динамо Брест від сенсаційної поразки аутсайдеру – відеоогляд матчу

Чемпіон Білорусі на останніх хвилинах врятував нічию з передостанньою командою ліги – Смолевичами. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Чемпіонат Білорусі, 2019/20, 16-й тур

Смолевичі – Динамо Брест – 3:3

Голи: Вакуліч, 48, Мухамедов, 56 (пен.), Бутаревич, 79 – Жевнєров, 3 (аг.), Павловець, 42, Гордейчук, 81 (пен.)

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Ще до перерви динамівці забезпечили собі комфортну перевагу, ведучи в рахунку 2:0. Однак все перевернулось після відпочинку. Скромні Смолевичі забили тричі і в повітрі запахло сенсацією.

Долю матчу врятував лідер брестчан Артем Мілевський. Саме український легіонер за кілька хвилин до закінчення матчу заробив для своєї команди пенальті, який врятував Динамо від ганебної поразки. Як наслідок, бойова нічия, яка залишила підопічних Сергія Ковальчука на четвертій сходинці.

До слова, ще двоє українців – Олександр Нойок і Євген Хачеріді – не потрапили навіть у запас: перший перебуває у лікарні з пневмонією, у іншого – підозра на коронавірус.

Динамо Брест з Мілевським на останніх хвилинах врятувало нічию у матчі з аутсайдером чемпіонату