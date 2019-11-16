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Милевский выразил восхищение игрой сборной Украины

14:08 42 Читати українською
Милевский выразил восхищение игрой сборной Украины
Артем Милевский / Фото из открытых источников

Бывший нападающий сборной Украины находится в восторге от успехов национальной команды и считает, что такая игра должна побуждать детей заниматься футболом.

"Так как сейчас играет сборная Украины – надо детей водить, всей страной собираться. Очень круто то, какой футбол они показывают. Если отец хочет, чтобы ребенок был футболистом, надо ходить на сборную.

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Португалия, Франция – им по**р. Сборная Украины будет играть так, как сейчас играет. Посмотрите, где играют люди. В Европе, на ведущих ролях. Ярмоленко, Яремчук, Зинченко, Малиновский. Считаю, что Малиновский вообще лучший футболист в сборной.

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С таким футболом Пятов еще 10 лет будет стоять в сборной. Точнее играть. Он дает передачу, ему обратно. Могут возле штрафной возить мяч, играть в футбол. Никто не боится. Мне нравится. Сербию 5:0 обыграли – им по**р, Литву. Затем Португалия – кто это вообще такие? Молодцы, мужики", – сказал Милевский в комментарии SportArenaTV.

Напомним, уже завтра, 17 ноября, сборная Украины проведет свой последний матч в этом году против команды Сербии. Начало встречи в 16:00.

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