Мілевський висловив захоплення грою збірної України

Колишній нападник збірної України перебуває в захваті від успіхів національної команди і вважає, що така гра має спонукати дітей займатися футболом.

"Як зараз грає збірна України – треба дітей водити, усією країною збиратися. Дуже круто те, який футбол вони показують. Якщо батько хоче, щоб дитина була футболістом, треба ходити на збірну.

Сербія – Україна: Федецький дав кілька порад гравцям "синьо-жовтих"

Португалія, Франція – їм по**р. Збірна України гратиме так, як зараз грає. Подивіться, де грають люди. У Європі, на провідних ролях. Ярмоленко, Яремчук, Зінченко, Маліновський. Вважаю, що Маліновський взагалі найкращий футболіст у збірній.

У нас є чорний в команді, я йому банани приношу, – Мілевський прокоментував расизм у футболі

З таким футболом Пятов ще 10 років буде стояти в збірній. Точніше грати. Він дає передачу, йому назад. Можуть біля штрафного возити м'яч, грати в футбол. Ніхто не боїться. Мені подобається. Сербію 5:0 обіграли – їм по**р, Литву. Потім Португалія – ​​хто це взагалі такі? Молодці, мужики", – сказав Мілевський у коментарі SportArenaTV.

Нагадаємо, вже завтра, 17 листопада, збірна України проведе свій останній матч у цьому році проти команди Сербії. Початок зустрічі о 16:00.

"Кажу гравцям: "зніміть труси і я подивлюся, чи є у вас яйця". У половини – немає": брутальна роль геніталій у футболі