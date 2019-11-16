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Мілевський висловив захоплення грою збірної України

14:04 594 Читать на русском
Мілевський висловив захоплення грою збірної України
Артем Мілевський / Фото з відкритих джерел

Колишній нападник збірної України перебуває в захваті від успіхів національної команди і вважає, що така гра має спонукати дітей займатися футболом.

"Як зараз грає збірна України – треба дітей водити, усією країною збиратися. Дуже круто те, який футбол вони показують. Якщо батько хоче, щоб дитина була футболістом, треба ходити на збірну.

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Португалія, Франція – їм по**р. Збірна України гратиме так, як зараз грає. Подивіться, де грають люди. У Європі, на провідних ролях. Ярмоленко, Яремчук, Зінченко, Маліновський. Вважаю, що Маліновський взагалі найкращий футболіст у збірній.

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З таким футболом Пятов ще 10 років буде стояти в збірній. Точніше грати. Він дає передачу, йому назад. Можуть біля штрафного возити м'яч, грати в футбол. Ніхто не боїться. Мені подобається. Сербію 5:0 обіграли – їм по**р, Литву. Потім Португалія – ​​хто це взагалі такі? Молодці, мужики", – сказав Мілевський у коментарі SportArenaTV.

Нагадаємо, вже завтра, 17 листопада, збірна України проведе свій останній матч у цьому році проти команди Сербії. Початок зустрічі о 16:00.

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