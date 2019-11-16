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У нас есть черный в команде, я ему бананы приношу, – Милевский прокомментировал расизм в футболе

11:42 152 Читати українською
У нас есть черный в команде, я ему бананы приношу, – Милевский прокомментировал расизм в футболе
Артем Милевский / Фото из открытых источников

Украинский нападающий брестского Динамо Артем Милевский выразил свое отношение к проблеме расизма.

"Уханье всю жизнь было, и что? У нас в брестском Динамо тоже черный в команде есть – парень Кики. Я ему бананы приношу. Говорю: "На, возьми все бананы". Он меня называет расистом. Посмеялись. Алиев Юссуфу на базе постоянно на обед бананы приносил, бросал. Когда ты в команде играешь, дружишь – это нормально пошутить. Это немного черный юмор, но нормально.

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Другое дело, если вы друг друга не знаете, а ты кричишь: "Эй, обезьяна". Или банан нагло бросить. Тогда я согласен. А когда в одной команде – это шутки, так должно быть в коллективе, в котором ты работаешь. В салоне красоты, в футболе, на заводе – коллектив должен быть", – сказал Милевский в комментарии SportArenaTV.

Напомним, во втором тайме матча 14-го тура УПЛ между Шахтером и Динамо арбитр Николай Балакин был вынужден приостановить матч из-за якобы расистских выкриков в адрес игроков Шахтера. За свою гневную реакцию и неприличный жест с поля был удален капитан "горняков" Тайсон. Впоследствии ультрас "бело-синих" опровергли расистский подтекст скандирования.

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