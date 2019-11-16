Сербия – Украина: Федецкий дал несколько советов игрокам "сине-желтых"

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий поделился ожиданиям от последнего поединка отбора Евро-2020 между сборными Сербии и Украины.

"Относительно матча с эстонцами – сразу чувствуется разница, кто провел больше матчей, а кто меньше. Игроки, которые имеют больше игровой практики в отборочном цикле, выглядят более сыгранными и быстрее прониклись той игровой системой, которой требует главный тренер Андрей Шевченко. Поэтому и результат есть. Чем больше тебе доверяют и ты постоянно в обойме – тем больше появляется уверенности. А остальное – это дело времени. Против эстонцев одержали победу малыми усилиями. Слава Богу, фарт не покидает нас.

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Рома Безус взял инициативу на себя, забил хоть и с рикошета, но, тем не менее, это называется голом. Как говорится гол есть гол. Главное что команда выиграла, добавила себе позитива, и теперь с хорошим настроением можно готовиться к матчу против Сербии. На то они и товарищеские поединки, где можно проверить готовность игроков, которые имеют меньше игровой практики, наиграть взаимопонимания между линиями и различные схемы.

Может победа не такая выразительная, как того хотелось бы, но ребята старались. Были моменты, где не хватало последнего паса, а иногда простого хладнокровия. Всегда когда хочешь больше проявить себя, часто так бывает, что меньше получается. Главное, что проверили ближайший резерв и наставник получил полезную информацию на будущее. Как бы то ни было, не нужно критиковать ребят, потому что каждый хотел показать себя с лучшей стороны, и думаю, им это удалось.

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Теперь в игре против Сербии важное забыть о счете 5:0. И не мечтать, что и в этом поединке будет также все гладко. Хотя и во Львове не было легко. Просто ребята прониклись аурой львовского духа, сумасшедшей поддержкой болельщиков и в такой обстановке не могли не быть победителями.

В Белграде нас ждет адский прием местной торсиды, и под шум трибун нужно быть готовым к провокациям со стороны сербских футболистов. Думаю, они изучили горький опыт, проанализировали поражение, и, наверное, откажутся от игры в три центральных защитника, обнажив края, по которым наша сборная пролетела словно ветер. Наверное сейчас этого не будет. Ребятам нужно быть хладнокровными. На них не давит сверхсложная задача, потому что мы решили задачу выхода в финал Евро. Однако, они захотят закончить официальный год жирной и красивой точкой, в чем я уверен. Да, проблемы в игре будут, но ребята справятся. Главное быть с холодной головой и горячим сердцем. И ни в коем случае не вестись на провокации. Сербы все еще надеются зацепиться за второе место, хотя от них не все зависит.

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Думаю, нас ждет непростой поединок. А игроки должны помнить, что они играют за сборную Украины, и это должно быть главной мотивацией, несмотря на товарищеский или официальный поединок. Другого быть не может. Сам знаю, что такое носить эмблему Украины, и когда выходишь на поле в желто-синей форме – это самая большая мотивация для любого футболиста.

Если брать турнирную таблицу и первую встречу, то мы являемся фаворитами. Знаем, что у соперника есть также квалифицированные футболисты, играющие в европейских клубах, поэтому до игры шансы всегда равны. Мы не раз видели, на бумаге один фаворит, а побеждал другой, и об этом нужно всегда помнить. Верю в нашу сборную, которая закончит футбольный год на позитиве!", – сказал Федецкий в интервью изданию Ua-football.