"У Артема 31 декабря 2020 года истекает контракт с брестским Динамо. Пока предложений по его продлению ему не поступало. Есть свои нюансы. Милевский провел в Бресте хороший отрезок карьеры, в нынешнем сезоне сыграл уже 33 матча, почти во всех выходил в основе. Только в последних двух выходил на замены через микроповреждения.

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Что касается продолжения карьеры, то некоторые СМИ неправильно трактовали завершение контракта с Динамо. Артем не заканчивает карьеру и не собирается. Он в хорошей форме. Просто в будущем мы в приоритете рассматриваем возможность его возвращения в чемпионат Украины. Приход Артема в УПЛ несомненно взбодрит наш чемпионат. Сейчас уже ведутся переговоры с несколькими командами.

Думаю, после второго декабря, когда состоится кубковый матч динамовцев, будем определяться. В приоритете для Артема Украина, но также есть вариант с клубом на Кипре. Также зовут в один из азиатских клубов, но не в Китай. По этим вариантам являются конкретика, но в приоритете у Артема Украины и команда, которая будет ставить перед собой амбициозные и высокие цели, чтобы приносить пользу. Лишь на что-нибудь размениваться футболист тоже не будет", – поделился Панков в комментарии meta-ratings.

Заметим, недавно Милевский намекал на уход из Динамо Брест, а СМИ пророчили ему будущее в Азии и Кипре. К слову, он присоединился к белорусскому клубу в январе 2019-го и помог прервать 13-летнюю гегемонию БАТЭ – его команда стала чемпионом Беларуси. Контракт Артема с клубом рассчитан до января 2021 года.

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