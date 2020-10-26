"Я говорил с Милевским и его агентом. Есть предложения от клуба из чемпионата Кипра, но это не Пафос, а команда, которая располагается выше в таблице.

Милевский может присоединиться к дуэту украинцев на Кипре

Но Милевский хочет закончить карьеру в Украине, и сейчас ищет возможность играть в Украине. Сам Милевский ничего не хочет комментировать, но приоритет – Украина, хотя есть предложение в чемпионате Кипра", – сказал Игорь Цыганик в эфире программы Цыганык Live.

Заметим, недавно Милевский намекал на уход из Динамо Брест, а СМИ пророчили ему будущее в Азии и Кипре. К слову, он присоединился к белорусскому клубу в январе 2019-го и помог прервать 13-летнюю гегемонию БАТЭ – его команда стала чемпионом Беларуси. Контракт Артема с клубом рассчитан до января 2021 года.

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