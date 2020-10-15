Нападающий Динамо Брест намекнул на возвращение в Украину, если покинет брестское Динамо.

"Скоро отходная. Украина, скоро буду", – лаконично подписал фотографию Милевский в своем Instagram.

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Отметим, что Милевский присоединился к Динамо Брест в январе 2019 года и помог прервать 13-летнюю гегемонию БАТЭ, став чемпионом Беларуси. Контракт Артема с клубом рассчитан до января 2021 года.

В составе белорусского клуба экс-форвард киевского Динамо и сборной Украины в целом провел 96 матчей, записав в свой актив 18 голов и 30 ассистов.

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