"У Артема 31 грудня 2020 року спливає контракт з брестським Динамо. Поки що пропозицій щодо його продовження йому не надходило. Є свої нюанси. Мілевський провів у Бресті хороший відрізок кар'єри, в нинішньому сезоні зіграв уже 33 матчі, майже у всіх виходив в основі. Тільки в останніх двох виходив на заміни через мікропошкодження.

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Що стосується продовження кар'єри, то деякі ЗМІ неправильно трактували завершення контракту з Динамо. Артем не закінчує кар'єру і не збирається. Він у хорошій формі. Просто в майбутньому ми в пріоритеті розглядаємо можливість його повернення в чемпіонат України. Прихід Артема в УПЛ без сумніву підбадьорить наш чемпіонат. Зараз вже ведуться переговори з декількома командами.

Думаю, після другого грудня, коли відбудеться кубковий матч динамівців, будемо визначатися. У пріоритеті для Артема Україна, але також є варіант з клубом на Кіпрі. Також звуть в один з азіатських клубів, але не в Китай. За цими варіантами є конкретика, але в пріоритеті у Артема Україна і команда, яка буде ставити перед собою амбітні і високі цілі, щоб приносити користь. Аби на що-небудь розмінюватися футболіст теж не буде", – поділився Панков у коментарі meta-ratings.

Зауважимо, нещодавно Мілевський натякав на відхід із Динамо Брест, а ЗМІ пророкували йому майбутнє в Азії та Кіпрі. До слова, він приєднався до білоруського клубу в січні 2019-го та допоміг перервати 13-річну гегемонію БАТЕ – його команда стала чемпіоном Білорусі. Контракт Артема з клубом розрахований до січня 2021 року.

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