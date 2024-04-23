Артем Мілевський феєрично повернувся у великий футбол, змусивши говорити про себе одразу ж після дебютної гри.

Нещодавно Артем Мілевський оголосив про повернення у футбол – екс-форвард Динамо виступатиме за медіафутбольний клуб IGNIS. Напередодні 39-річний нападник вже встиг дебютувати за нову команду у чемпіонаті Києва, однак камбек видався не таким, як би хотілось.

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Мілевський зумів відзначитись асистом, однак здобути перемогу його команда не змогла, розписавши бойову нічию 2:2 з клубом GFOX. Проте не результативною передачею запам'ятався колишній форвард збірної України, а конфліктом з боковим арбітром. Мережу вже розриває бурхливий діалог футболіста з рефері, в якому Артем буквально розриває суддю за помилку, якої той, на думку гравця, припустився.

Що стало причиною такої поведінки легенди Динамо? Більшу частину матчу його команда поступалася (спочатку 0:1, потім 0:2), але наприкінці таки змогла зрівняти рахунок. Проте після другого гола IGNISа арбітра попросили подивитися VAR, апелюючи, що в гольовій атаці м'яч вийшов за межі поля від гравця "червоної" команди, і мав бути аут в інший бік.

Мілевський вже навіть встиг прокоментувати скандальний епізод на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram, написавши: "Час іде, скучив я. За арбітрами нашими".

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