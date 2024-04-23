"Я очень хорошо общаюсь с Андрюхой Шаховым-младшим (глава пресс-службы Динамо, – прим), а он имеет хорошие отношения с известным блогером Антоном Скуратовым. В этой команде собрано много медийных личностей – блогеры с ютуба, тик-тока, которые очень любят футбол.

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Также я подписан на инстаграм Рух Media Team. Мне очень нравится их проект. Однажды мы сидели с представителями IGNIS, пили аргентинский чай мате, и они предложили поиграть за них. Я согласился: "Почему мы не можем сделать такой же движ как Рух Media Team? Тем более мы из столицы, все известны в медийном пространстве. Сделаем ответ Львову".

Все по-хорошему завелись. Мне сразу сказали: "Ты же понимаешь, что нужно будет посещать тренировки?". Вопросов нет, ради такого проекта – я готов. Сейчас здоровье позволяет. Но я сразу сказал команде, что не обещаю, что буду забивать по десять голов и отдавать по десять ассистов.

На первых этапах после реанимации мне было даже тяжело ходить. Зимой я проделал огромный объем работы над собой и возвращаюсь потихоньку к прежней форме, поэтому захотелось проверить себя. Уже тренировался с новой командой? Я уже провел шесть тренировок, познакомился со всеми и могу сказать, что это замечательный коллектив. Ребята – молодцы!

Тренировки в IGNIS достаточно серьезные, как на сборах. Недавно пробежал, аж в глазах потемнело. Мы тренировались в манеже в Конча-Заспе на базе Динамо. Если получится, то будем там заниматься на постоянной основе", – поделился Милевский в интервью Sport-express.

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