Милевский удивил выбором любимого тренера и выбрал лучший гол в карьере
Экс-форвард Динамо и сборной Украины Артем Милевский ответил на ряд вопросов, вспомнив интересные моменты из своей карьеры.
– Любимый футболист, с которым играл в одной команде?
– Алиев.
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– Любимый игрок, против которого играл?
– Криштиану Роналду.
– Любимая футбольная команда?
– Реал Мадрид.
– Любимый тренер?
– Павел Яковенко.
– Лучший гол в карьере?
– В ворота Бельгии за молодежную сборную Украины (3:1) в плей-офф отбора на Евро-2006.
– Матч, который пересмотрел бы снова?
– Динамо – Спартак, вторая игра (4:1), – сказал Милевский в комментарии "ПРОФУТБОЛ Digital".
Напомним, Артем завершил игровую карьеру в сентябре 2021 года. После этого форвард имел серьезные проблемы со здоровьем, но недавно вернулся к нормальной жизни и старается держать своих болельщиков в информационном тонусе.
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