"Цікавий вибір": Мілевський назвав улюбленого тренера і найкращий гол у кар'єрі
Екс-форвард Динамо та збірної України Артем Мілевський відповів на низку запитань, пригадавши цікаві моменти зі своєї кар'єри.
– Улюблений футболіст, з яким грав в одній команді?
– Алієв.
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– Улюблений гравець, проти якого грав?
– Кріштіану Роналду.
– Улюблена футбольна команда?
– Реал Мадрид.
– Улюблений тренер?
– Павло Яковенко.
– Найкращий гол у кар'єрі?
– У ворота Бельгії за молодіжну збірну України (3:1) у плей-оф відбору на Євро-2006.
– Матч, який передивився б знову?
– Динамо – Спартак, друга гра (4:1), – сказав Мілевський у коментарі "ПРОФУТБОЛ Digital".
Нагадаємо, Артем завершив ігрову кар'єру у вересні 2021 року. Після цього форвард мав серйозні проблеми зі здоров'ям, але нещодавно повернувся до нормального життя і намагається тримати своїх уболівальників в інформаційному тонусі.
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