Екс-форвард Динамо та збірної України Артем Мілевський відповів на низку запитань, пригадавши цікаві моменти зі своєї кар'єри.

Олександр Алієв і Артем Мілевський / Фото з соцмереж

– Улюблений футболіст, з яким грав в одній команді?

– Алієв.

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– Улюблений гравець, проти якого грав?

– Кріштіану Роналду.

– Улюблена футбольна команда?

– Реал Мадрид.

– Улюблений тренер?

– Павло Яковенко.

– Найкращий гол у кар'єрі?

– У ворота Бельгії за молодіжну збірну України (3:1) у плей-оф відбору на Євро-2006.

– Матч, який передивився б знову?

– Динамо – Спартак, друга гра (4:1), – сказав Мілевський у коментарі "ПРОФУТБОЛ Digital".

Нагадаємо, Артем завершив ігрову кар'єру у вересні 2021 року. Після цього форвард мав серйозні проблеми зі здоров'ям, але нещодавно повернувся до нормального життя і намагається тримати своїх уболівальників в інформаційному тонусі.

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