Маркевич, пиво, Роналдинью и Атлетико – Зозуля удивил предпочтениями и вспомнил, как едва "не умер" на поле
Бывший украинский форвард Роман Зозуля ответил на 10 футбольных вопросов.
– Лучший игрок всех времен?
– Роналдиньо.
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– Самый крутой неукраинский клуб?
– Атлетико. Потому что там в академии играет мой сын.
– Тренер номер один в мире?
– Хуанде Рамос. Под его руководством понял многое в футболе, открыл новое для себя. Очень нравилось с ним работать.
– Топовый стадион, на котором приходилось играть?
– Стад де Франс.
– Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?
– Стивен Джеррард.
– Любимая книга или фильм о футболе?
– Сериал "Бекхэм".
– Лучшее восстановление после матча?
– Бокал пива.
– Топовый клуб независимой Украины?
– Тот Днепр. Потому что мы творили там историю.
– Ваша футбольная мечта?
– Чтобы мой сын играл за первую команду Атлетико Мадрид.
– Лучший тренер Украины после Лобановского?
– Юрий Вернидуб. См. также Мирон Маркевич.
– Самый памятный момент футбольной карьеры?
– Гол в ворота сборной Франции. Наверное, тогда едва не умер там на поле, – рассказал Зозуля пресс-службе Кривбасса.
Напомним, последним клубом Романа был испанский Райо Махадаонда. В настоящее время 34-летний украинец занимается волонтерством и пробует себя и роль агента.
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