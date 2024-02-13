– Лучший игрок всех времен?

– Роналдиньо.

"Многие переходы сорвались": Зозуля прокомментировал слухи о своей агентской деятельности

– Самый крутой неукраинский клуб?

– Атлетико. Потому что там в академии играет мой сын.

– Тренер номер один в мире?

– Хуанде Рамос. Под его руководством понял многое в футболе, открыл новое для себя. Очень нравилось с ним работать.

– Топовый стадион, на котором приходилось играть?

– Стад де Франс.

– Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?

– Стивен Джеррард.

– Любимая книга или фильм о футболе?

– Сериал "Бекхэм".

– Лучшее восстановление после матча?

– Бокал пива.

– Топовый клуб независимой Украины?

– Тот Днепр. Потому что мы творили там историю.

– Ваша футбольная мечта?

– Чтобы мой сын играл за первую команду Атлетико Мадрид.

– Лучший тренер Украины после Лобановского?

– Юрий Вернидуб. См. также Мирон Маркевич.

– Самый памятный момент футбольной карьеры?

– Гол в ворота сборной Франции. Наверное, тогда едва не умер там на поле, – рассказал Зозуля пресс-службе Кривбасса.

Напомним, последним клубом Романа был испанский Райо Махадаонда. В настоящее время 34-летний украинец занимается волонтерством и пробует себя и роль агента.

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