Милевский стал вице-капитаном Динамо Брест

Футболисты и тренерский штаб брестского Динамо завершают подготовку к началу нового сезона.

На командном собрании белорусского коллектива выбрали капитанов на будущий сезон 2020 года, сообщает пресс-служба клуба.

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Капитаном Динамо избран Олег Веретило. Вице-капитанами стали Сергей Кисляк и украинец Артем Милевский.

Отметим, что уже завтра, 4 марта, для брестского клуба начнется новый сезон. Динамо встретится с солигорским Шахтером, который возглавляет Юрий Вернидуб, в поединке за Суперкубок Беларуси. Старт встречи в 18:30.

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