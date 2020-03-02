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"Он напоминал мне Дрогба": Бангура назвал лучшего нападающего Динамо после Шевченко

08:00 250 Читати українською
"Он напоминал мне Дрогба": Бангура назвал лучшего нападающего Динамо после Шевченко
Исмаэль Бангура / фото из открытых источников

Вспоминая период выступлений за киевское Динамо, гвинейский форвард Исмаэль Бангура отметил сильные стороны своего тогдашнего партнера по атаке.

"С Милевским было приятно играть. Он – безусловно сильный футболист. Если он хочет играть, это топ! Если нет – ему безразлично – ничего не будет. После Шевченко, это лучший нападающий, который был в Динамо. Артем – мощный, невероятно хорошо держит мяч, мне он напоминал Дрогба", – цитирует Бангура FootballHub.

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Напомним, Бангура выступал за Динамо с 2007 по 2009 год. В составе "бело-синих" гвинейский форвард сыграл 46 матчей, в которых забил 28 голов. Летом 2009 года столичный клуб продал форварда французскому Ренну за 11 млн евро.

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Теги
Артем Милевский Артем Милевский Динамо Киев Динамо Киев Исмаэль Бангура Исмаэль Бангура
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