"Он напоминал мне Дрогба": Бангура назвал лучшего нападающего Динамо после Шевченко

Вспоминая период выступлений за киевское Динамо, гвинейский форвард Исмаэль Бангура отметил сильные стороны своего тогдашнего партнера по атаке.

"С Милевским было приятно играть. Он – безусловно сильный футболист. Если он хочет играть, это топ! Если нет – ему безразлично – ничего не будет. После Шевченко, это лучший нападающий, который был в Динамо. Артем – мощный, невероятно хорошо держит мяч, мне он напоминал Дрогба", – цитирует Бангура FootballHub.

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Напомним, Бангура выступал за Динамо с 2007 по 2009 год. В составе "бело-синих" гвинейский форвард сыграл 46 матчей, в которых забил 28 голов. Летом 2009 года столичный клуб продал форварда французскому Ренну за 11 млн евро.

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