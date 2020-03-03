Мілевський став віце-капітаном Динамо Брест

Футболісти і тренерський штаб брестського Динамо завершують підготовку до початку нового сезону.

На командних зборах білоруського колективу вибрали капітанів на майбутній сезон 2020 року, повідомляє прес-служба клубу.

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Капітаном Динамо обраний Олег Веретило. Віце-капітанами стали Сергій Кисляк і українець Артем Мілевський.

Відзначимо, що вже завтра, 4 березня, для брестського клубу розпочнеться новий сезон. Динамо зустрінеться із солігорським Шахтарем, який очолює Юрій Вернидуб, у поєдинку за Суперкубок Білорусі. Старт зустрічі о 18:30.

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