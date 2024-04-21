Экс-форвард Динамо Артем Милевский убежден, что Андрею Лунину еще надо поучиться, чтобы достичь уровня Александра Шовковского.

"Лунин в сегодняшней форме лучше топового Шовковского? Да нет, вы что! Александр Владимирович – легенда.

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Помню, когда мы с ним тренировались в Динамо, то иногда играли за разные команды в двусторонке. Нам дали пробить пенальти и мне было страшно подходить к точке, когда в воротах стоял Шовковский. Такие эмоции – как в игре!

Шовковскому даже на тренировке было сложно забить пенальти. Он как начнет "качать" в разные стороны, то не знаешь, куда бить – это сбивает с толку. Чтобы забить ему на тренировке, мне нужно было собраться на все 100%. СаШо – это СаШо", – сказал Милевский в комментарии Sport Express.

Напомним, ныне легендарный голкипер Динамо работает главным тренером киевлян. После 24-х туров его команда идет в турнирной таблице УПЛ второй и отстает от Шахтера на 4 очка.

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