"Лунін у нинішній формі кращий за топового Шовковського? Та ні, ви що! Олександр Володимирович – легенда.

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Пам'ятаю, коли ми з ним тренувалися в Динамо, то іноді грали за різні команди у двосторонці. Нам дали пробити пенальті і мені було страшно підходити до точки, коли у воротах стояв Шовковський. Такі емоції – як у грі!

Шовковському навіть на тренуванні було складно забити пенальті. Він як почне "хитати"у різні боки, то не знаєш, куди бити – це збиває з пантелику. Щоб забити йому на тренуванні, мені потрібно було зібратися на всі 100%. СаШо – це СаШо", – сказав Мілевський у коментарі Sport Express.

Нагадаємо, нині легендарний голкіпер Динамо працює головним тренером киян. Після 24-х турів його команда йде у турнірній таблиці УПЛ другою і відстає від Шахтаря на 4 очки.

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