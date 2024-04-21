Матч Динамо – Полесье состоится сегодня, 21 апреля, на стадионе “Динамо” им. В. Лобановского. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени. Смотреть игру онлайн можно на ютуб-канале FootballHub, а также на телеканале 2+2. Игру рассудит Владимир Новохатний.

Надежный букмекер FAVBET предлагает выгодные коэффициенты на это событие.

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022 года, выдана ООО БК ФАВБЕТ на основании Решения КРАИЛ от 13.12.2022 года за № 433.

"Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Соблюдай правила (принципы) ответственной игры".

Динамо под руководством Александра Шовковского до сих пор не знает поражений, выиграв 11 матчей из 13-ти. Коуч киевлян взялся за работу сразу после проигрышного Классического, когда ушел Мирча Луческу – и до следующей встречи с Шахтером команда не имеет права на осечку. Даже на ничью. Пока что между грандами только четыре очка, а значит чемпионская интрига жива.

"Бело-синим" надо любой ценой побеждать Полесье. Осенью этот поединок имел статус центрального, ведь житомиряне шли вверх по таблице – под конец первого круга они ворвались в топ-3. Тогда все завершилось победой новичка УПЛ со счетом 3:2.

Сейчас о таких результатах полищуки даже мечтать не могут. Их безвыигрышная серия в какой-то момент достигла 9-ти матчей с пятью поражениями подряд. Юрий Калитвинцев заплатил за это работой, а на его место пришел Сергей Шищенко – под его руководством удалось победить Минай и Колос. Новый тренер был в восторге и говорил об атакующем футболе...

Впрочем, на самом деле ничего эффектного не произошло. На Закарпатье житомиряне едва не сыграли вничью после 0:3 на середину второго тайма, а победа над ковалевцами оказалась минимальной – а по игре все достаточно банально и просто. Говорить о каком-то ренессансе рано. У Полесья просто завершилась регрессия до среднего.

Но и этого может хватить для успеха. ЛНЗ поставил довольно дырявый автобус, а Верес сел в средний блок и активно мешал центрхавам – так и добыли ничью. Динамо имеет свойство изредка выключаться из игры, плюс не всегда удается идеально работать с точки зрения горизонтального футбола. Кроме того, коллектив очень сильно зависит от формы Ваната, Шапаренко, Буяльского и Ярмоленко – если кто-то из этой четверки выпадает (из состава или из игры), то начинаются проблемы.

Сейчас у лидеров все в порядке, да и вообще Динамо демонстрирует готовность побеждать при неблагоприятном тактического рисунка. Например, с Ворсклой все начиналось очень плохо из-за тактических экспериментов, но их исправили – а потом перешли на вертикальный футбол, что вылилось в 5:1. А перед этим удалось забить дважды сугубо на классе.

Подопечных Александра Шовковского трудно загнать в тупик, поэтому фаворит во встрече очевиден. Тем не менее, в УПЛ возможны любые повороты – и это факт, а не красивые слова. В этом плане наш чемпионат даже лучше АПЛ.

Кадровая ситуация

Травмированные: Макуана, Будковский (Полесье)

Дисквалифицированные: Волошин (Динамо)

Ориентировочные составы на матч Динамо – Полесье

Динамо: Бущан – Тымчик, Попов, Михавко, Дубинчак – Бражко – Ярмоленко, Буяльский, Шапаренко, Кабаев – Ванат

Полесье: Бойко – Тейлор, Чоботенко, Кравец, Михайличенко – Танковский, Таллес Кошта – Козак, Грицук, Назаренко – Луифер

Прогноз букмекеров

Надежный букмекер FAVBET считает Динамо безусловным фаворитом матча УПЛ. На победу подопечных Александра Шовковского дают 1.40, а на триумф Полесья – аж 8.70. Ничья была оценена коэффициентом 5.00.

Специалисты ожидают на хорошую результативность. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 1.77, аналогичный тотал меньше – 2.16. Гол Владислава Ваната умножит вашу ставку на 1.80, а Луифера Эрнандеса – на 3.50.

Суркис в воротах, "новый Цыганков" и Мотя-бомбардир – каким будет Динамо через 5 лет?