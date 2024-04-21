– Когда в последний раз были в гостях у Динамо?

– Вчера (20 апреля, – прим.) я посетил вечернюю тренировку Динамо перед сегодняшней игрой с Полесьем. Я позвонил Александру Шовковскому и спросил: "Вы не против, если я приеду? Хочу посмотреть тренировку и пообщаться с ребятами". Владимирович ответил: "Без проблем. Приезжай".

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Я погулял по базе, этажами, зашел в супермодный новый тренажерный зал. Тепло пообщался с ребятами, с Сергеем Федоровым, Олегом Гусевым. В конце, минуты две, поговорил тет-а-тет с Ванатом. Я очень рад, что увиделся со всеми.

– Что сказали Ванату?

– Что мне очень понравился его ассист на Буяльского в игре с Минаем. Классная комбинация. Это напомнило мне наши голы с Алиевым. Классика! Я сказал Ванату: "Ты все сделал правильно. Андрюха Ярмоленко тоже любит так играть – отдает и вбегает. Надо просто зацепиться за мяч".

Плюс я ему подсказал несколько хитростей, но это пусть останется между нами. Надеюсь, против Полесья он воплотит это в жизнь, забьет гол и отдаст на Бую и Ярмолу.

– Как думаете, Ванат сможет повторить вашу карьеру?

– Полностью мою карьеру повторять точно не надо. Ванат – немного другого плана игрок, чем я. Я ему сказал: "У тебя неплохо получается. Тебя должны бояться защитники в штрафной площади, как меня в свое время. Ко мне даже прикоснуться боялись, потому что это могло обернуться назначением пенальти".

– Какое ваше мнение: Ванат уже перерос УПЛ, он готов к переходу в европейский чемпионат?

– Ванату надо еще играть, играть и играть, наращивать свой класс и уровень. Также нужно каждую неделю забивать в чемпионате Украины. Потенциал у него большой и, дай Бог, у него все получится. Я желаю Ванату только успехов. Из общения видно, что он – хороший малый.

– Вы видите сейчас в Украине второго Милевского – форварда, который напоминает вас?

– Нет. Все форварды другого плана. У того же Ваната – другая комплекция, он в разы быстрее и резче меня. Я больше фактурный, мог придержать мяч и начать атаку, а Влад больше наконечник.

– Кого вы считайте самым сильным форвардом в УПЛ в эту минуту?

– Как болельщик Динамо, я назову Ваната. Я хочу, чтобы он стал лучшим бомбардиром чемпионата и забивал в каждом туре, – сказал Милевский в комментарии Sport Express.

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