Бывший нападающий Динамо Артем Милевский не только сменил стиль, но и занялся благородным делом.

Милевский отметился активностью в своем Instagram. Первое, что бросается в глаза – новая прическа экс-звезды Динамо. Теперь Артем подстригся под насадку.

Милевский одним словом прокомментировал увольнение Залужного с должности главнокомандующего ВСУ

После этого Милевский поделился фотографиями из "Охматдета". Бывший нападающий посетил травмпункт, где пообщался и сфотографировался с детьми и врачами.

Напомним, Артем завершил игровую карьеру в сентябре 2021 года. После этого форвард имел серьезные проблемы со здоровьем, но недавно вернулся к нормальной жизни и пытается держать своих болельщиков в информационном тонусе.

Топ-5 украинских футболистов, на карьеру которых повлиял алкоголь