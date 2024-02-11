Бывший нападающий Динамо и сборной Украины отреагировал на увольнение Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ.

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"Respect (уважение)", – лаконично написал Милевский к фотографии бывшего главы ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский уволил его 8 февраля и заменил на Александра Сырского.

Напомним, 39-летний Милевский вылечился от алкогольной зависимости и ищет себя в новых сферах.

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