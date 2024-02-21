Колишній нападник Динамо Артем Мілевський не лише змінив стиль, але й зайнявся благородною справою.

Мілевський відзначився активністю в своєму Instagram. Перше, що впадає в очі – нова зачіска екс-зірки Динамо. Тепер Артем підстригся під насадку.

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Після цього Мілевський поділився світлинами з "Охматдиту". Колишній нападник завітав до травмпункту, де поспілкувався та сфотографувався з дітьми та лікарями.

Нагадаємо, Артем завершив ігрову кар'єру у вересні 2021 року. Після цього форвард мав серйозні проблеми зі здоров'ям, але нещодавно повернувся до нормального життя і намагається тримати своїх уболівальників в інформаційному тонусі.

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