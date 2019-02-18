Милевский рассказал о своем отношении к гомосексуалам

Форвард Динамо Брест Артем Милевский считает гомосексуалов "какими-то другими".

"К геям отношусь так себе. Не очень, если честно. Они как-то говорят по-другому. Я общался с геями, находясь в одной компании, они какие-то другие, чувствуется какое-то расстояние и холодок.

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Встречался ли с ними в футболе? Я свечку не держал, но какие-то подозрения были, они ими и остались. Все говорят о Ласло Боднаре. Я помню, когда к нему приезжал то ли его парень, то ли друг, они постоянно уходили с одного заведения с девочками. Нормально Ласло работал. Может, он был бисексуалом, не знаю. В футболе геев я не встречал", – рассказал Милевский в программе Романа Бебеха "Бомбардир".

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