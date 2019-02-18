Мілевський збрехав про весілля та погрожував повішенням, аби повернутися Динамо Брест

Стали відомі подробиці перемовин Артема Мілевського з керівництвом Кішварди стосовно повернення в Динамо Брест.

"Я звик жити в таких містах, в яких є куди вийти, є куди сходити, кави випити, до 12-ої посидіти і не переживати, що закриється ресторан.

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Що стосується зарплат і футбольних моментів, в Угорщині дуже високий рівень. Єдине, що мене бентежило, – місто. Коли все це закрутилося, після Нового року, напевно, тиждень не спав.

Я хвилин 25 розмовляв з президентом. Сказав, що у мене весілля 25 травня, вже почав "ліпити". Сказали: "Нехай наречена сюди приїжджає". А я: "Сюди ніхто не приїде, тут ніхто не знає англійської".

Говорив, що повішуся, а він на мене такими очима дивиться. Він подумав, прийшов увечері до готелю, але говорив уже з Сашком Панковим", – розповів Мілевський у програмі Романа Бебеха "Бомбардир".