Мілевський назвав свого фаворита на президентських виборах

Український нападник Динамо Брест Артем Мілевський симпатизує Юлії Тимошенко.

"Так, у мене є український паспорт, але в останні роки я там практично не перебуваю. Нехай переможе сильніший.

Мілевський збрехав про весілля та погрожував повішенням, аби повернутися Динамо Брест

Знаю, що Володимир Зеленський висунув свою кандидатуру, але мені подобається Юлія Тимошенко. Я її один раз випадково зустрів на вулиці. Пам'ятаю, я йду, голову вниз опустив, на мені шапка і капюшон. І тут я піднімаю голову, а назустріч мені два охоронці і жінка. Ми з нею мало не зіткнулися, охоронці нас розсунули, а потім один з них каже: "Спокійно, це Артем". Тобто мене впізнали. Юлія Володимирівна так на мене подивилася...

Ось так ми зустрілися з нею поглядами. За поглядом і мімікою мені здалося, що вона нормальна людина. Януковича теж бачив. Він приїжджав до нас на базу, налаштовував перед матчем.

Хто б не став президентом, я бажаю, щоб він налагодив життя українців", – сказав Мілевський у програмі Романа Бебеха "Бомбардир".