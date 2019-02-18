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Мілевський розповів про своє ставлення до гомосексуалів

14:47 492 Читать на русском
Мілевський розповів про своє ставлення до гомосексуалів
Артем Мілевський / Фото: соцмережі

Форвард Динамо Брест Артем Мілевський вважає гомосексуалів "якимись іншими".

"До геїв ставлюсь так собі. Не дуже, якщо чесно. Вони якось розмовляють по-іншому. Я спілкувався з геями, перебуваючи в одній компанії, вони якісь інші, відчувається якась відстань і холодок.

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Чи зустрічався з ними у футболі? Я свічку не тримав, але якісь підозри були, вони ними і залишилися. Всі говорять про Ласло Боднара. Я пам'ятаю, коли до нього приїжджав чи то хлопець, чи то друг, то вони постійно йшли з одного закладу з дівчатками. Нормально Ласло працював. Може, він був бісексуалом, не знаю. У футболі геїв я не зустрічав", – розповів Мілевський у програмі Романа Бебеха "Бомбардир".

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Теги
Ласло Боднар Динамо Брест Динамо Брест Світ Артем Мілевський Артем Мілевський
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