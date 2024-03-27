"Для меня это как досуг. Необязательно ставить все на какой-то матч и сидеть и переживать.

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Поставить просто 5-10 гривен и уже интересно смотреть как проходит игра. Я маленькие суммы выигрываю. Не хочу говорить, будут смеяться все. Я мало ставлю. Много не проигрывал и быстро забываю о том, что проиграл", – сказал Милевский во время стрима на Twitch.

Напомним, после госпитализации, связанной со злоупотреблением алкоголя, Артем понемногу социализируется – экс-футболист выпускает свой мерч, раздает интервью, а недавно даже вышел на футбольное поле, сыграв за команду Золотой резерв из полупрофессиональной лиги KSL.

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