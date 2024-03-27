"Для мене це як дозвілля. Необов'язково ставити все на якийсь матч та сидіти й переживати.

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Поставити просто 5-10 гривень і вже цікаво дивитися як проходить гра. Я маленькі суми виграю. Не хочу говорити, сміятимуться всі. Я мало ставлю. Багато не програвав і швидко забуваю про те, що програв", – сказав Мілевський під час стріму на Twitch.

Нагадаємо, після госпіталізації, пов'язаної зі зловживанням алкоголю, Артем потроху соціалізується – екс-футболіст випускає свій мерч, роздає інтерв'ю, а нещодавно навіть вийшов на футбольне поле, зігравши за команду Золотий резерв з напівпрофесіональної ліги KSL.

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