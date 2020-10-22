Милевский получил экзотические предложения о продолжении карьеры – экс-звезда Динамо намекал на уход из Бреста
Форвард брестского Динамо Артем Милевский может покинуть белорусский клуб.
Нападающий заинтересовал неназванные клубы из Азии и Кипра, говорится в программе ТаТоТаке. А вот относительно возможного трансфера Артема в украинский клуб информация не поступала.
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Отметим, что Милевский присоединился к Динамо Брест в января 2019 года и помог прервать 13-летнюю гегемонию БАТЭ, став чемпионом Беларуси. Контракт Артема с клубом рассчитан до января 2021 года.
В составе белорусского клуба экс-форвард киевского Динамо и сборной Украины в целом провел 97 матчей, записав в свой актив 18 голов и 30 ассистов.
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