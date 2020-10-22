Нападник зацікавив неназвані клуби з Азії та Кіпру, йдеться у програмі ТаТоТаке. А от щодо можливого трансфера Артема до українського клубу інформація не надходила.

Мілевський анонсував повернення в Україну, натякнувши на відхід з Динамо Брест

Зазначимо, що Мілевський приєднався до Динамо Брест у січні 2019 року та допоміг перервати 13-річну гегемонію БАТЕ, ставши чемпіоном Білорусі. Контракт Артема з клубом розрахований до січня 2021 року.

У складі білоруського клубу екс-форвард київського Динамо та збірної України загалом провів 97 матчів, записавши до свого активу 18 голів та 30 асистів.

Мілевський та Хачеріді допомогли брестському Динамо розгромити суперника, Григорчук не скористався осічкою БАТЕ